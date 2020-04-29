Глава Звездного городка Евгений Баришевский заявил о более чем 40 заболевших Covid-19 жителях и попросил не гулять, несмотря на хорошую погоду.

Обращение к жителям градоначальник разместил на своей странице в instagram. По данным Баришевского, всего заболевших 41 человек, проживающие в 13 домах городка. Из них шестеро — сотрудники ЦПК.



«Выход к пиковым значениям в России ожидается к середине мая. Впереди праздничные дни и хорошая погода. Понимаю, что все устали от ограничений, что хочется дышать свежим воздухом и гулять с детьми. Но сейчас важно соблюдать режим. Пусть не ради себя, если кому-то безразлично собственное здоровье, но ради других», — попросил он жителей.

