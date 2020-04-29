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29.04.2020 18:12
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В Звездном городке коронавирусом болеют четыре десятка жителей, в том числе и сотрудники Центра подготовки космонавтов

Глава Звездного городка Евгений Баришевский заявил о более чем 40 заболевших Covid-19 жителях и попросил не гулять, несмотря на хорошую погоду.

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Уважаемые жители, новая информация по эпидемиологической обстановке на сегодняшний день. 🔽 Всего заболевших 41 человек. Дома, в которых проживают люди с подтвержденным диагнозом (полная сводка): 60, 17, 64, 49, 18 (Орбита), 10, 20, 48, 61, 4, 43, 47, 5. Из них сотрудников ЦПК 6 человек, МСЧ-2 - 14 человек. --- Выход к пиковым значениям в России ожидается к середине мая. Впереди праздничные дни и хорошая погода. Понимаю, что все устали от ограничений, что хочется дышать свежим воздухом и гулять с детьми. Но сейчас важно соблюдать режим. Пусть не ради себя, если кому-то безразлично собственное здоровье, но ради других. --- Ранее одна из жительниц @olisame_kagua писала, что наблюдала, как соседи гуляют на детских площадках. Напомню, что необходимость соблюдать режим изоляции продиктована угрозой жизни. Вызывайте полицию. Нарушающие карантин будут привлекаться к ответственности. Или пишите мне в директ номер дома, прикладывайте фото. --- Собираем волю в кулак и ждем стабилизации ситуации. Сейчас трудно всем и физически, и морально. Нашим врачам - особенно. #Звездныйгородок #самоизоляция2020

Публикация от Евгений Баришевский (@barishevsky)

Обращение к жителям градоначальник разместил на своей странице в instagram. По данным Баришевского, всего заболевших 41 человек, проживающие в 13 домах городка. Из них шестеро — сотрудники ЦПК.

«Выход к пиковым значениям в России ожидается к середине мая. Впереди праздничные дни и хорошая погода. Понимаю, что все устали от ограничений, что хочется дышать свежим воздухом и гулять с детьми. Но сейчас важно соблюдать режим. Пусть не ради себя, если кому-то безразлично собственное здоровье, но ради других», — попросил он жителей.

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысило 10 тысяч человек. Скончались 74 человека, а выздоровели 344 пациента.

Главное о ситуации с коронавирусом в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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