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29.04.2020 18:04
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Подмосковье стало первым российским регионом, вышедшим на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1» 29 апреля.

«Думаю, мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — отметил он.

С начала пандемии в Московской области заболели коронавирусом 10 917 человек, 398 пациентов выздоровели и 90 умерли.

Ранее эпидемиолог Минздрава заявил, что Россия пока не вышла на плато, но перелом ожидается. Плато эпидемии — это период, который наступает после достижения пика заболеваемости.

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Комментарии (3)

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В московской области за неделю новых случаев 4,327 Выздоровело 203, умерло 34.
Неделю назад было 6590, сегодня 10917. это плато?
Иван 2пырьев
Как можно говорить о плато, если анализы делают две недели и тестов уже не хватает, то есть делают не всем??
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