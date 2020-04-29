Подмосковье стало первым российским регионом, вышедшим на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1» 29 апреля.



«Думаю, мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — отметил он.



С начала пандемии в Московской области заболели коронавирусом 10 917 человек, 398 пациентов выздоровели и 90 умерли.



Ранее эпидемиолог Минздрава заявил, что Россия пока не вышла на плато, но перелом ожидается. Плато эпидемии — это период, который наступает после достижения пика заболеваемости.

