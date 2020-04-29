Лигу чемпионов хотят доиграть на нейтральных полях. Виновата Франция

Решение чемпионата Франции по футболу о завершении сезона из-за эпидемии коронавируса может повлиять на остаток розыгрыша Лиги чемпионов. Как сообщает в среду, 29 апреля, The Guardian, турнир могут доиграть на нейтральных полях.
Несмотря на решение французской лиги, парижский клуб ПСЖ намерен продолжить выступление в Лиге чемпионов, но принимать соперников на домашнем поле не сможет. Правительство Франции ранее ввело запрет на проведение на территории страны любых спортивных соревнований до 1 сентября. Таким образом, УЕФА придется искать альтернативные варианты.
Ранее уже сообщалось о том, что УЕФА рассматривает вариант с проведением мини-турнира в Стамбуле с участием всех оставшихся команд.
Напомним, что в четвертьфинал успели выйти «Лейпциг» (Лейпциг, Германия), «Аталанта» (Бергамо, Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания) и ПСЖ (Париж, Франция). Ответные матчи остались не сыгранными в следующих парах:
«Ювентус» (Милан, Италия) — «Лион» (Лион, Франция), первая игра завершилась со счетом 0:1; «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания), первая игра — 2:1; «Барселона» (Барселона, Испания) — «Наполи» (Неаполь, Италия), первая игра — 1:1; «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия), первая игра — 3:0.