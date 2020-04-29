Лигу чемпионов хотят доиграть на нейтральных полях. Виновата Франция

Решение чемпионата Франции по футболу о завершении сезона из-за эпидемии коронавируса может повлиять на остаток розыгрыша Лиги чемпионов. Как сообщает в среду, 29 апреля, The Guardian, турнир могут доиграть на нейтральных полях.



Несмотря на решение французской лиги, парижский клуб ПСЖ намерен продолжить выступление в Лиге чемпионов, но принимать соперников на домашнем поле не сможет. Правительство Франции ранее ввело запрет на проведение на территории страны любых спортивных соревнований до 1 сентября. Таким образом, УЕФА придется искать альтернативные варианты.

