«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила реконструкцию магистрали «Рыбацкая» в Невском районе Петербурга и подключила потребителей к новой трубе. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 29 апреля.



Как уточняют теплоэнергетики, обновлены 2,3 километра сети на Софийской, 96. Строительно-монтажные работы закончили к полудню, тогда же абонентов в 175 зданиях переподключили с сети-дублёра на новую магистраль.

