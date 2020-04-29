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29.04.2020 17:09
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В Рыбацком закончили реконструкцию, которая заставила позябнуть жильцов 175 домов. Обещанного потепления всё ещё ждут

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила реконструкцию магистрали «Рыбацкая» в Невском районе Петербурга и подключила потребителей к новой трубе. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 29 апреля.

Как уточняют теплоэнергетики, обновлены 2,3 километра сети на Софийской, 96. Строительно-монтажные работы закончили к полудню, тогда же абонентов в 175 зданиях переподключили с сети-дублёра на новую магистраль.

Фото: компания «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Фото: компания «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Жаловаться на похолодание жители нескольких домов по Шлиссельбургскому проспекту начали накануне. Им прописали запастись терпением и выдержать без воды и отопления примерно сутки. По словам читателей, отогреться им всё ещё не удалось.

«В Рыбацком вторые сутки нет отопления и горячей воды. Температура в квартирах опустилась до 18 градусов», — пишут в редакцию.

В «Теплосети» заверили, что полностью завершили свою часть работы. Отопление до квартир дойдёт после того, как УК переключат задвижки на внутридомовых системах.

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Комментарии (2)

Михаил Рыжкин
Эти б... мне утром пообещали включить отопление. Сейчас на часах 17.52. Пришёл с работы. Тепла как не было, так и нет. Я думаю, что если бы в квартирах правительства отключили тепло на 15 минут - посадили бы всех ЖКХшников. А простые люди пусть мёрзнут и болеют, рабов не жалко. И главное, даже никаких объявлений не вывешивали. Уроды!
260569221
Ждите, ждите.... скоро лето... потеплеет. Но это не точно.
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