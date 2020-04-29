В Рыбацком закончили реконструкцию, которая заставила позябнуть жильцов 175 домов. Обещанного потепления всё ещё ждут
«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила реконструкцию магистрали «Рыбацкая» в Невском районе Петербурга и подключила потребителей к новой трубе. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 29 апреля.
Как уточняют теплоэнергетики, обновлены 2,3 километра сети на Софийской, 96. Строительно-монтажные работы закончили к полудню, тогда же абонентов в 175 зданиях переподключили с сети-дублёра на новую магистраль.
Жаловаться на похолодание жители нескольких домов по Шлиссельбургскому проспекту начали накануне. Им прописали запастись терпением и выдержать без воды и отопления примерно сутки. По словам читателей, отогреться им всё ещё не удалось.
«В Рыбацком вторые сутки нет отопления и горячей воды. Температура в квартирах опустилась до 18 градусов», — пишут в редакцию.
В «Теплосети» заверили, что полностью завершили свою часть работы. Отопление до квартир дойдёт после того, как УК переключат задвижки на внутридомовых системах.