Вице-губернатор Ленобласти находится в диспансере для пациентов с Covid-19 в Петербурге

По данным издания, госпитализирован Емельянов в Ленинградский областной кардиодиспансер на Полюстровском проспекте в Петербурге. Он перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусом. В самом диспансере заявили, что пациента к ним доставили 23 апреля, состояние его оценивается как среднее, температура держится на уровне 36,6.

Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов помещен в палату областного кардиодиспансера в Выборгском районе Петербурга. Как сообщает 47news, состояние чиновника оценивают как среднее.

В аппарате вице-губернатора 47news сообщили, что Емельянов находится на больничном с 18 апреля. При этом на работе его ждут в перерыве между майскими праздниками.



Напомним, почти половине правительства Ленобласти пришлось самоизолироваться после того, как Cоvid-19 подтвердился у одного технического специалиста (он настраивал оборудование для видеоконференции). Губернатор Александр Дрозденко самоизолировался в своей квартире в Петербурге, отправив семью на дачу в Юкки.

