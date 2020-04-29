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29.04.2020 14:30
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Минздрав: Коронавирус без симптомов можно не лечить, но инфицированные должны сидеть дома

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что делать подхватившим COVID-19 при бессимптомном течении болезни. Ответ 29 апреля опубликован в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — объясняют в министерстве.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 99 399 случаев. Из них 3 726 приходится на Петербург. При этом в Роспотребнадзоре полагают, что заболевших больше. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, до половины петербуржцев может быть бессимптомными носителями COVID-19.

Главное о ситуации с коронавирусом в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Mozg
А если насморк, то как лечат -називином?

Пора уже прекратить лицимерие. Лекарства от вируса нет. Нужно просто переболеть и всё.
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