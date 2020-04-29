Минздрав: Коронавирус без симптомов можно не лечить, но инфицированные должны сидеть дома

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что делать подхватившим COVID-19 при бессимптомном течении болезни. Ответ 29 апреля опубликован в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

«Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры», — объясняют в министерстве.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 99 399 случаев. Из них 3 726 приходится на Петербург. При этом в Роспотребнадзоре полагают, что заболевших больше. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, до половины петербуржцев может быть бессимптомными носителями COVID-19.