29.04.2020 13:37
26 мая — круглый стол «Онлайн стал мэйнстримом»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Онлайн стал мэйнстримом»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Какие сервисы и услуги стали наиболее востребованными в условиях кризиса? Насколько увеличились обороты по онлайн-операциям? Какой объем услуг банков перешел в онлайн — по физическим и юридическим лицам?
- ДБО — последние новинки и достижения.
- Появились ли новые банковские платформы? Увеличились ли вложения банков в IT или все уже было готово к переводу процессов в онлайн?
- Достижения в области автоматизации платежей. Электронная оплата. Оплата по QR-коду.
- Банковские карты. Как изменился рынок карт в современных условиях? Что предлагают банки своим клиентам?
- Какие услуги в ближайшее время планируется сделать доступными в онлайн?
По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru
К участию приглашаются: представители банковского сообщества, IT-компаний и эксперты рынка.