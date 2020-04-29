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29.04.2020 13:37
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26 мая — круглый стол «Онлайн стал мэйнстримом»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Онлайн стал мэйнстримом»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Какие сервисы и услуги стали наиболее востребованными в условиях кризиса? Насколько увеличились обороты по онлайн-операциям? Какой объем услуг банков перешел в онлайн — по физическим и юридическим лицам?
  • ДБО — последние новинки и достижения.
  • Появились ли новые банковские платформы? Увеличились ли вложения банков в IT или все уже было готово к переводу процессов в онлайн?
  • Достижения в области автоматизации платежей. Электронная оплата. Оплата по QR-коду.
  • Банковские карты. Как изменился рынок карт в современных условиях? Что предлагают банки своим клиентам?
  • Какие услуги в ближайшее время планируется сделать доступными в онлайн?

По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

К участию приглашаются: представители банковского сообщества, IT-компаний и эксперты рынка.

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