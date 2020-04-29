Верховный суд продлил ограничительные меры для работы судов, но попросил чаще пользоваться видео-конференц-связью
После продления режима нерабочих дней почти до середины мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в России Верховный суд внес корректировки в своё постановление о работе судов. Документ появился на сайте ВС 29 апреля.
Помимо самого пролонгирования Верховный суд рекомендовать судам при наличии технической возможности чаще проводить судебные заседания по делам (материалам) с использованием системы видео-конференц-связи и (или) системы веб-конференции:
«Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия», — говорится в постановлении.
Речь в первую очередь идет о заседаниях об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения.
Как сообщили «Фонтанке» 29 апреля в объединенной пресс-службе судов, только за последний месяц действия ограничительных мер в Петербурге прошло 1053 процесса за месяц по ВКС и 3 в Смольнинском суде по скайпу. В основном это были продления меры пресечения в рамках предварительного расследования, продления в рамках судебного следствия, оглашения, а также ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Судам Петербурга приходится сейчас в первоочередном порядке рассматривать материалы о привлечении к административной ответственности по «коронавирусным» статьям КоАП. Так, сотрудники полиции и Роспотребнадзора Петербурга за апрель передали в суды 1474 дела за нарушение гражданами ограничений по коронавирусу, треть из которых касается любителей прогулок по паркам и отдыха с детьми на площадках. Такие дела, как уточнили в объединенной пресс-службе судов, рассматриваются в большинстве случаев без участия нарушителя по его ходатайству о рассмотрении в его отсутствие.