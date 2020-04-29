Верховный суд продлил ограничительные меры для работы судов, но попросил чаще пользоваться видео-конференц-связью

После продления режима нерабочих дней почти до середины мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в России Верховный суд внес корректировки в своё постановление о работе судов. Документ появился на сайте ВС 29 апреля.



Помимо самого пролонгирования Верховный суд рекомендовать судам при наличии технической возможности чаще проводить судебные заседания по делам (материалам) с использованием системы видео-конференц-связи и (или) системы веб-конференции:



«Для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия», — говорится в постановлении.

