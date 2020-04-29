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29.04.2020 13:04
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Новыми жертвами СOVID-19 в Петербурге стали двое пациентов больницы Боткина. Им было за 70

Новыми жертвами коронавирусной инфекции в Петербурге стали двое пожилых пациентов Боткинской больницы. Об этом 29 апреля «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению.

По информации городского ведомства, оба мужчины скончались в медучреждении еще 18 апреля. Одного из них не стало в возрасте 71 года, другому было 84. У обоих были «множественные хронические заболевания».

По официальной версии, пациенты больницы умерли от двусторонней вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии. Основным заболеванием признана новая инфекция СOVID-19.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 290 случаев заражения коронавирусом, их общее количество увеличилось до 3726. Число смертей выросло с 27 до 29, выздоровели 708 жителей Северной столицы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

WuhanRockCafe
Хм, с одной стороны, медики утверждают, что сильный иммунитет при covid-19 подчас не только не помогает, а наоборот, сильно ускоряет финал, а с другой, "множественные хронические", при которых иммунитет явно не айс, фактически приговор.
Куды бедному рассиянину податься, паимаишь?
dragvs
"множественные хронические заболевания" - это какие же? Уже даже не утруждаются детализировать этот бред. Люди жили был лет до 90 с этими "заболеваниями", т.к. они встречаются почти у каждого
crosbyst
Странно, почему не сообщили раньше.
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