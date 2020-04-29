Новыми жертвами СOVID-19 в Петербурге стали двое пациентов больницы Боткина. Им было за 70
Новыми жертвами коронавирусной инфекции в Петербурге стали двое пожилых пациентов Боткинской больницы. Об этом 29 апреля «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению.
По информации городского ведомства, оба мужчины скончались в медучреждении еще 18 апреля. Одного из них не стало в возрасте 71 года, другому было 84. У обоих были «множественные хронические заболевания».
По официальной версии, пациенты больницы умерли от двусторонней вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии. Основным заболеванием признана новая инфекция СOVID-19.
За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 290 случаев заражения коронавирусом, их общее количество увеличилось до 3726. Число смертей выросло с 27 до 29, выздоровели 708 жителей Северной столицы.