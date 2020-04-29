Посадим дерево, построив дом

Существующие нормы определяют лишь минимальную площадь озеленения, а виды и количество растительности не регламентируют. Часто плотная жилая застройка сопровождается редкими кустарниками и клумбами, хотя известно — обильное озеленение с крупными деревьями хорошо влияет не только на экологию и внешний вид квартала, но и на настроение жителей.



Петербургский застройщик «Терминал-Ресурс» к вопросу озеленения своих новостроек подходит внимательно и профессионально. Компания возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Растения на придомовой территории новостроек начинают высаживать еще на этапе котлована. К моменту окончания строительства крупномеры и декоративные кустарники должны прижиться и начать радовать новосёлов. Для одного комплекса количество саженцев может достигать 700 штук! Такой подход уже оценили жители нескольких построенных «Образцовых кварталов».



Концепция «4 сезона»



Озеленением территории «Образцовых кварталов» занимаются опытные агрономы. Кустарники застройщик выращивает в собственном питомнике. Лиственные и хвойные крупномеры (ели, сосны, дубы, березы, клены, каштаны) закупаются у надёжных поставщиков.



Для каждого жилого комплекса разрабатывается своя схема озеленения. На территории ЖК «Образцовый квартал 4», например, высажено много декоративных и цветущих растений, в том числе кусты сирени, розы, дёрн пестролистный, спирея, гортензия, лапчатка, рябина, яблоня и черемуха. Цветение кустарников и деревьев продолжается здесь с весны по глубокую осень. Ранней весной распускаются яркие солнечные цветки форзиции. В конце мая-начале июня эстафету примет ароматная сирень. Ярких красок добавит распускающаяся в это время спирея. В июле зацветёт прекрасная гортензия. С июня по октябрь — период лапчатки, кустарника с золотистыми соцветиями. Вокруг квартала ощущение живой изгороди создают березы и ели.



Для жилых комплексов «Образцовый квартал 5» и «Образцовый 6» благоустроены «вечнозелёные» дворы: высажено несколько сотен благородных хвойников. Среди них — сосны, туи, несколько видов ели: обыкновенная, колючая, голубая.

