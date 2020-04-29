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Посадим дерево, построив дом
О чём мечтают многие жители мегаполиса? О чистом воздухе, свободной парковке, а ещё — иметь рядом с домом «свой» островок природы, который будет радовать глаз.
Существующие нормы определяют лишь минимальную площадь озеленения, а виды и количество растительности не регламентируют. Часто плотная жилая застройка сопровождается редкими кустарниками и клумбами, хотя известно — обильное озеленение с крупными деревьями хорошо влияет не только на экологию и внешний вид квартала, но и на настроение жителей.
Петербургский застройщик «Терминал-Ресурс» к вопросу озеленения своих новостроек подходит внимательно и профессионально. Компания возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Растения на придомовой территории новостроек начинают высаживать еще на этапе котлована. К моменту окончания строительства крупномеры и декоративные кустарники должны прижиться и начать радовать новосёлов. Для одного комплекса количество саженцев может достигать 700 штук! Такой подход уже оценили жители нескольких построенных «Образцовых кварталов».
Концепция «4 сезона»
Озеленением территории «Образцовых кварталов» занимаются опытные агрономы. Кустарники застройщик выращивает в собственном питомнике. Лиственные и хвойные крупномеры (ели, сосны, дубы, березы, клены, каштаны) закупаются у надёжных поставщиков.
Для каждого жилого комплекса разрабатывается своя схема озеленения. На территории ЖК «Образцовый квартал 4», например, высажено много декоративных и цветущих растений, в том числе кусты сирени, розы, дёрн пестролистный, спирея, гортензия, лапчатка, рябина, яблоня и черемуха. Цветение кустарников и деревьев продолжается здесь с весны по глубокую осень. Ранней весной распускаются яркие солнечные цветки форзиции. В конце мая-начале июня эстафету примет ароматная сирень. Ярких красок добавит распускающаяся в это время спирея. В июле зацветёт прекрасная гортензия. С июня по октябрь — период лапчатки, кустарника с золотистыми соцветиями. Вокруг квартала ощущение живой изгороди создают березы и ели.
Для жилых комплексов «Образцовый квартал 5» и «Образцовый 6» благоустроены «вечнозелёные» дворы: высажено несколько сотен благородных хвойников. Среди них — сосны, туи, несколько видов ели: обыкновенная, колючая, голубая.
Красота по науке
Ландшафтные работы — удовольствие дорогостоящее, требующее высокого мастерства. Но посадить растения — ещё полдела. Надо обеспечить уход, чтобы саженцы прижились, росли, цвели и украшали двор.
— При выборе видов и сортов растений для посадки мы всегда учитываем, чтобы они могли расти в наших петербургских почвах, — рассказывает ведущий специалист по озеленению и ландшафтному дизайну компании «Терминал-Ресурс», доктор сельскохозяйственных наук Галина Копыл. — Поскольку земля в Петербурге бедная, в основном суглинистая, саженцы (а потом и взрослые растения) нуждаются в регулярной подкормке, стимуляторах роста, укоренителях, защите от вредителей. Только так можно добиться качественного озеленения территории.
Застройщик «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе уже несколько лет. За это время вокруг первых «Образцовых кварталов» выросли «настоящие» взрослые деревья — березы, кедры, сосны, ели, пихты.
— Не все задумываются, каких усилий стоит вырастить дерево, — говорит Галина Копыл. — Некоторые жильцы интересуются, почему «ёлки маленькие». Сосна и туя, например, относятся к медленнорастущим деревьям. Их прирост за год составляет всего 0,2 м. Максимальная высота крупномеров, которые можно пересаживать — до 3,5 метров. Посадить более высокое дерево можно, но вероятность, что оно приживётся, снижается. Наших саженцы благодаря грамотному уходу чувствуют себя прекрасно.
Навстречу людям
— При разработке схем озеленения мы учитывали пожелания покупателей, — добавляет Галина Копыл. — Иногда жильцы уже сданных домов проявляют инициативу и предлагают высадить ещё какие-то деревья. Самостоятельно это делать не стоит, ведь при посадке надо учитывать расположение коммуникаций. Мы также не рекомендуем связываться с экзотическими растениями. Внимания они потребуют много, а вот их приживаемость оставляет желать лучшего. В нашем распоряжении есть множество растений более выносливых и не менее красивых. Это сирень, спиреи, кизельники, каштаны, липы, клены, рябина, черемуха виргинская, ива шаровидная, роза ругоза, дерн пестролистный, ива карликовая, туя смарагд и много других сортов. Дополнительное озеленение может потребовать расходов, поэтому этот вопрос согласовывается с управляющей компанией и соседями.
Готовые и строящиеся квартиры от застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7–19–19–19, www.devcent.ru.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya