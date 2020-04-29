Дату сдачи деклараций чиновников в Петербурге перенесли на август

Муниципальные служащие и чиновники Петербурга смогут представить сведения о доходах и имуществе на четыре месяца позже установленного срока. Законодательное собрание города 29 апреля приняло законопроект в третьем чтении.



Срок предоставления сведений имущественного характера для чиновников и муниципальных служащих сдвинули с 1 апреля до 1 августа. Законопроект внес губернатор города.



Депутаты подняли вопрос о прямых выплатах населению и снятии ряда запретов, в том числе разрешении горожанам гулять в больших парках при условии соблюдения социальной дистанции. В частности, с трибуны об этом говорили лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный Максим Резник, член фракции КПРФ Ольга Ходунова.

