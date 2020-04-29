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29.04.2020 10:39
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ФСБ пресекла вывоз из России платины, палладия и родия на 200 млн рублей

Граждане России и Литвы организовали канал поставки драгоценных металлов из РФ в Германию, однако незаконную деятельность пресекли сотрудники спецслужб.

«На территории Смоленской области, возле государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Литовскую Республику, в ходе досмотра которого был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 миллионов рублей», — сообщает 29 апреля Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в цехах Подмосковья, где злоумышленники кустарным образом добывали драгметаллы. У контрабандистов обнаружили 162 кг золота и серебра, а также перемолотые автокатализаторы, которые содержали платину, палладий и родий на 10 миллионов рублей.

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Комментарии (2)

Skazochny
награбленные чиновниками и депутатами млрды $ выводимых из несчастной страны феэсбе конечно не интересует,сами в доле.
kоt-idiot
И какая перспектива? Или главное теперь отчитаться, а потом трава не расти? Эти скупки работают официально и чуть ли не на каждом углу. Это я даю наводку для статистики сотрудникам за ящик печенья. Варенье не надо - свое.
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