ФСБ пресекла вывоз из России платины, палладия и родия на 200 млн рублей
Граждане России и Литвы организовали канал поставки драгоценных металлов из РФ в Германию, однако незаконную деятельность пресекли сотрудники спецслужб.
«На территории Смоленской области, возле государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Литовскую Республику, в ходе досмотра которого был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 миллионов рублей», — сообщает 29 апреля Центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в цехах Подмосковья, где злоумышленники кустарным образом добывали драгметаллы. У контрабандистов обнаружили 162 кг золота и серебра, а также перемолотые автокатализаторы, которые содержали платину, палладий и родий на 10 миллионов рублей.