В работе Instagram произошел сбой. Войти в соцсети и посмотреть Stories не могут жители двух столиц и Воронежа
Российские пользователи Instagram испытывают сложности во входе в социальную сеть. Сбой зафиксировал сервис Downdetector 29 апреля.
Как следует из описания возникшей проблемы, 45% пользователей не могут войти в личные аккаунты, 37% лишены возможности просмотра контента. Еще 16% владельцев страниц в соцсети пожаловались на трудности в загрузке веб-сайта Instagram.
В России сбой коснулся москвичей и петербуржцев, а также жителей Воронежа. В последнем он наиболее ощутим, следует из карты Downdetector.
Среди других стран мира проблема наблюдается в США (особенно — в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе), а также в Великобритании, Ирландии, Румынии и еще в примерно десяти европейских государствах. В Азии она затронула пользователей соцсети из Сингапура.