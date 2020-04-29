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29.04.2020 10:20
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В работе Instagram произошел сбой. Войти в соцсети и посмотреть Stories не могут жители двух столиц и Воронежа

Российские пользователи Instagram испытывают сложности во входе в социальную сеть. Сбой зафиксировал сервис Downdetector 29 апреля.

Как следует из описания возникшей проблемы, 45% пользователей не могут войти в личные аккаунты, 37% лишены возможности просмотра контента. Еще 16% владельцев страниц в соцсети пожаловались на трудности в загрузке веб-сайта Instagram.

В России сбой коснулся москвичей и петербуржцев, а также жителей Воронежа. В последнем он наиболее ощутим, следует из карты Downdetector.

Среди других стран мира проблема наблюдается в США (особенно — в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе), а также в Великобритании, Ирландии, Румынии и еще в примерно десяти европейских государствах. В Азии она затронула пользователей соцсети из Сингапура.

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Комментарии (1)

PROM
это будет уж похуже чем самоизоляция, не многие переживут отключение инстаграмма
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