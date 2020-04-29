В работе Instagram произошел сбой. Войти в соцсети и посмотреть Stories не могут жители двух столиц и Воронежа

Российские пользователи Instagram испытывают сложности во входе в социальную сеть. Сбой зафиксировал сервис Downdetector 29 апреля.



Как следует из описания возникшей проблемы, 45% пользователей не могут войти в личные аккаунты, 37% лишены возможности просмотра контента. Еще 16% владельцев страниц в соцсети пожаловались на трудности в загрузке веб-сайта Instagram.

В России сбой коснулся москвичей и петербуржцев, а также жителей Воронежа. В последнем он наиболее ощутим, следует из карты Downdetector.