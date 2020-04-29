Петербурженка умерла от потери крови после визита врача из коммерческой клиники. Его пришлось искать Следственному комитету

Несложная операция на дому у пациентки в Выборгском районе закончилась летальным исходом. Прибывшая скорая зафиксировала смерть. «Фонтанка» узнала: на месте происшествия следователь вынужден был рыться в бумагах, чтобы найти медика, не дождавшегося полицейских.



По информации «Фонтанки», 28 апреля, около шести часов вечера, бригада скорой помощи сообщила в полицию, что в квартире дома по улице Шателена после острой кровопотери скончалась 48-летняя петербурженка. Прибывшие полицейские доложили в ГУ МВД обстоятельства: умершая вызвала знакомого врача из частного медицинского центра, который уже обследовал пациентку после выписки из больницы. Там она оказалась после того, как в январе 2020 года попала в тяжелое ДТП в Калининском районе.

