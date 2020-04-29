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29.04.2020 09:55
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Петербурженка умерла от потери крови после визита врача из коммерческой клиники. Его пришлось искать Следственному комитету

Несложная операция на дому у пациентки в Выборгском районе закончилась летальным исходом. Прибывшая скорая зафиксировала смерть. «Фонтанка» узнала: на месте происшествия следователь вынужден был рыться в бумагах, чтобы найти медика, не дождавшегося полицейских.

По информации «Фонтанки», 28 апреля, около шести часов вечера, бригада скорой помощи сообщила в полицию, что в квартире дома по улице Шателена после острой кровопотери скончалась 48-летняя петербурженка. Прибывшие полицейские доложили в ГУ МВД обстоятельства: умершая вызвала знакомого врача из частного медицинского центра, который уже обследовал пациентку после выписки из больницы. Там она оказалась после того, как в январе 2020 года попала в тяжелое ДТП в Калининском районе.

Врач решил удалить гематому на ее ноге. Во время операции женщина потеряла много крови, а вызванная скорая не успела застать ее в живых.

Также «Фонтанке» известно, что, когда на место приехал сотрудник Следственного комитета по Выборгскому району, он не застал в квартире врача. Следователю пришлось листать записную книжку хозяйки. Позвонив медику на мобильный телефон, он услышал, что тот приедет с адвокатом. Что, собственно, чуть позже и произошло.

По данным нашего издания, следствие ждет заключение судмедэкспертизы, после которого можно будет квалифицировать действия врача.

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