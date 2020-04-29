FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.57р80.77р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 09:39
3
Печать

Гражданка Камеруна попала в больницу с переломами. Там у нее нашли еще и вирусную пневмонию

Проживающая в Петербурге иностранка попала в реанимацию с переломами и пробитой головой. Спасая гражданке Камеруна жизнь, врачи также диагностировали у нее вирусную пневмонию.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне в петербургскую полицию поступила информация о том, что в одну из городских больниц с множественными травмами была доставлена 26-летняя уроженка Камеруна, проживающая на проспекте Солидарности.

При поступлении в медучреждение она заявила, что во время драки выпала из окна, расположенного на втором этаже жилого дома на улице Есенина. При этом проверка показала, что по указанному адресу соответствующих жалоб от горожан не поступало, а видеонаблюдение отсутствует.

Также известно, что, спасая иностранке жизнь, врачи диагностировали у нее вирусную пневмонию. После этого пострадавшую перевели в петербургскую больницу Святого Георгия, которая принимает только пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Из-за ограниченного доступа в стационар опросить ее пока что невозможно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Skazochny
58 крышует эти гадюшники уже много лет
СлонИванков
Ха-ХА-ХА , только короновирус других заболеваний у них нету......
вадики
Угадайте что она там делала и почему нет жалоб?Там фунциклирует салон с девушками пониженной социальной ответственности
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний