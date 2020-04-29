Гражданка Камеруна попала в больницу с переломами. Там у нее нашли еще и вирусную пневмонию

Проживающая в Петербурге иностранка попала в реанимацию с переломами и пробитой головой. Спасая гражданке Камеруна жизнь, врачи также диагностировали у нее вирусную пневмонию.



Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне в петербургскую полицию поступила информация о том, что в одну из городских больниц с множественными травмами была доставлена 26-летняя уроженка Камеруна, проживающая на проспекте Солидарности.



При поступлении в медучреждение она заявила, что во время драки выпала из окна, расположенного на втором этаже жилого дома на улице Есенина. При этом проверка показала, что по указанному адресу соответствующих жалоб от горожан не поступало, а видеонаблюдение отсутствует.

