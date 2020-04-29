Низкая мобильность и высокая рассредоточенность населения. Минздрав назвал причины невысокой заболеваемости COVID-19 в России

«Можно выделить следующие основные причины относительно низкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 жителей России по сравнению со странами, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости: 1. Россия - самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой. 2. Относительно низкая мобильность российского населения по сравнению с населением европейских стран и США», - говорится в материалах доклада «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении», который подготовил «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава. данными по состоянию на 26 апреля.

Как сообщает 29 апреля ТАСС, сильная рассредоточенность и низкая мобильность россиян стали причинами относительно невысокой заболеваемости COVID-19 в России.

НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава провело первый анализ заболеваемости коронавирусом в России. И увидел оптимистичные тенденции.

Помимо этого ученые называют среди причин ограниченность въездных международных туристических потоков и маршрутов в России, а также более низкая зарубежная туристическая активность самих россиян и невысокое развитие внутреннего туризма, особенно в зимнее время.



Плюсом эксперты также назвали высокий уровень вакцинации, оснащенность стационаров и организацию работы амбулаторного звена, а также меры властей по ограничению доступа коронавируса в страну.



По данным сайта стопкоронавирус на утро 29 апреля в России общее число случаев заболевания составило 93 558, 8 456 человек выздоровело, 867 погибли.

