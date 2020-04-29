Когда бизнес помогает: как застройщики становятся социально активными

Социально активный бизнес сегодня — показатель развитого общества, а также ответственного и осознанного подхода предпринимателей к своей работе.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Не стала исключением и одна из крупнейших отраслей — строительство. Застройщики на фоне активного возведения новых кварталов не забывают о социальной ответственности. Компания «Ленстройтрест» за свою 24-летнию историю инициировала и участвовала во множестве социальных проектов.

В списке добрых дел застройщика — помощь благотворительным фондам, детям и пожилым людям, общественные и экологические акции. С определенного времени ГК «Ленстройтрест» решила вовлекать в благотворительные инициативы не только своих сотрудников, но и жителей своих кварталов, развивая идею #доброСОСЕДства — каждый день, шаг за шагом они вместе делают мир лучше.

Помощь в живом общении

В феврале этого года ГК «Ленстройтрест» инициировала благотворительный проект «В гостях у Дуси» — проведение профессиональных занятий по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями. Он реализуется совместно с Ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ).



Фото: ГК «Ленстройтрест»

В рамках проекта дети с особенностями развития проходят реабилитацию, катаясь верхом и общаясь с лошадью Дусей, в честь которой и названа инициатива. Занятия для подопечных ГАООРДИ проводятся два раза в неделю на постоянной основе. Профессиональный инструктор по иппотерапии помогает детям выполнять индивидуально подобранный комплекс упражнений, контролирует процесс, помогает ребенку грамотно общаться с животным.

Помощь в необходимом

Каждый год ГК «Ленстройтрест» проводит акцию «Чистые окна» — сотрудники компании моют окна в социальном доме для ветеранов труда и одиноких пожилых людей. Ко Дню Победы волонтеры проводят в учреждении уборку, устраивают всем жильцам праздничный обед. Перед новым годом компания собирает подарки и едет поздравлять своих подопечных.

Помощь тем, кто слабее

Сотрудники «Ленстройтреста» участвуют в Дне донора. Кто-то делает это самостоятельно, а кто-то сдает кровь в рамках корпоративного Дня донора. Каждый год в этой акции принимает участие более 30 человек из офиса, и еще примерно 40 человек — жители голландского квартала «Янила» в Янино, которые всегда активно поддерживают инициативы компании. По признанию Всероссийской службы крови, ГК «Ленстройтрест» стала первым в России застройщиком, который организовал День донора не только на корпоративном уровне, но и в своих кварталах. В 2019 году компания получила благодарность от Ресурсного Центра по донорству крови Северо-Западного федерального округа.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Также девелопер помогает одной из самых незащищенных групп населения — людям, оставшимся без крыши над головой. Для подопечных организации «Ночлежка» застройщик не раз собирал новогодние комплекты в рамках акции «Мандаринка и тушенка».

Помощь «братьям нашим меньшим»

Еще одна важная составляющая социально-ответственного бизнеса — помощь животным. Вместе с «янильцами» сотрудники компании на постоянной основе поддерживают подопечных приюта «Ильинка». Собакам привозят корм, медикаменты и игрушки, которые в течение месяца собираются в специальном пункте на территории квартала. С животными гуляют и играют, помогая им чувствовать себя нужными и любимыми.

С 2018 года в рамках программы «Опека» застройщик опекает енота Молли, живущего в Ленинградском зоопарке. Финансовая помощь идет на улучшение условий содержания животного. Сотрудники ГК «Ленстройтрест» часто навещают подопечного.



Фото: ГК «Ленстройтрест» Фото: ГК «Ленстройтрест»

Помощь природе

Отдельно стоит отметить экологические инициативы — в компании работает волонтер движения «РазДельный Сбор», который внедрил эту культуру и принципы правильного обращения с отходами среди коллег. В кварталах застройщика установлены контейнеры для сортировки мусора и сбора макулатуры, в каждой парадной есть боксы для использованных батареек и контейнер для пластиковых крышек. Вырученные от переработки пластика средства перечисляются детям с особенностями развития. Также ГК «Ленстройтрест» сдает свою отработанную рекламную продукцию в обмен на саженцы, которые потом высаживают на территории кварталов.

Фото: ГК «Ленстройтрест»