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28.04.2020 23:35
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Количество умерших от коронавируса в Москве превысило 500 человек. За сутки скончались 67 пациентов

В Москве за сутки умерли 67 человек с коронавирусом. Это максимальное количество смертей за один день с начала эпидемии. Как сообщили 28 апреля вечером в оперштабе по борьбе с инфекцией, всего в столице умерли 546 пациентов с подтвержденным Covid-19.

«В Москве скончались 67 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус», - говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, накануне прирост умерших составил 44 человека. Всего, по последним данным, в России от коронавируса скончались 867 пациентов. Утром 28 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией сообщали, что за сутки было зафиксировано 72 смерти - антирекорд с начала эпидемии. Общее количество заболевших COVID-2019 по России, по данным на сегодняшнее утро, 93 558.

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