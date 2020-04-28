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28.04.2020 22:09
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В Петербург вернулись 84 человека из Израиля. Они поедут самоизолироваться в сопровождении ГИБДД

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Тель-Авива вечером 28 апреля приземлился в Пулково. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

В Северной столице с рейса сошли 84 жителя Петербурга и Ленобласти, далее самолет направился в Москву. У всех прибывших возьмут анализы, проверят на симптомы коронавируса, в случае их отсуствия отправят на самоизоляцию по месту жительства на пяти автобусах в сопровождении ГИБДД. Тех, кто не может по каким-то причинам соблюдать самоизоляцию дома, направят в обсерватор.

«Все процедуры с прилетающими из других стран проводятся в специально оборудованной зоне аэропорта, закрытой для остальных пассажиров. Возвращающихся из Израиля встречают около 100 сотрудников восьми различных ведомств. Принятые меры позволяют свести к нулю лишние контакты с приехавшими», - заверили в Смольном.

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