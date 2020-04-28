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28.04.2020 21:54
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КХЛ раздаст клубам рекордные почти полмиллиарда рублей

Континентальная хоккейная лига, несмотря на досрочно законченный сезон, выплатит клубам рекордную сумму. Как сообщил 28 апреля президент КХЛ Алексей Морозов в интервью РБК, клубы получат 453 млн рублей.

«Окончательные финансовые итоги мы подводим в сентябре и утверждаем на совете директоров. В те же сроки смогу назвать и бюджет. Между клубами лига планирует распределить 453 млн рублей», – подчеркнул Морозов.

Лучший результат до этого был в сезоне 2018/19, когда КХЛ распределила между командами 419 млн. Такие выплаты лига прозводит с 2015 года.

Напомним, что сезон КХЛ пришлось прервать после первого раунда плей-офф из-за эпидемии коронавируса. Позже лига объявила о досрочном завершении сезона. По поводу итогового распределения мест окончательного решения пока не принято.

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