КХЛ раздаст клубам рекордные почти полмиллиарда рублей

Континентальная хоккейная лига, несмотря на досрочно законченный сезон, выплатит клубам рекордную сумму. Как сообщил 28 апреля президент КХЛ Алексей Морозов в интервью РБК, клубы получат 453 млн рублей.



«Окончательные финансовые итоги мы подводим в сентябре и утверждаем на совете директоров. В те же сроки смогу назвать и бюджет. Между клубами лига планирует распределить 453 млн рублей», – подчеркнул Морозов.



Лучший результат до этого был в сезоне 2018/19, когда КХЛ распределила между командами 419 млн. Такие выплаты лига прозводит с 2015 года.

