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28.04.2020 23:54
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Финны не будут мыть обнажённую деву на Первомай. Власти Хельсинки призвали горожан отказаться от уличного веселья

Накануне финского праздника Ваппу, который в некотором роде является аналогом российского Первомая, власти города Хельсинки построили ограждение вокруг главного символа праздника - статуи обнажённой девы Хавис Аманды.

Обычно вокруг неё 30 апреля собираются все, кто окончил гимназию, а студенты с помощью подъёмного крана и люльки с пеной моют скульптуру в фонтане, после чего торжественно надевают на неё фуражку. Жители Хельсинки массово идут на пикник, и гуляния продолжаются до 1 мая, и уже в этот день по городу проходят демонстрации.

Фото: Фото: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

«В этом году у Аманды тоже Ваппу по "удалёнке". Так что мы не встречаемся здесь, но дистанционный Ваппу будет показан в онлайн-трансляции. Виртуальную помывку, концерт JVG и другое смотрите 30.04 - 1.05 на сайте www.helsinkikanava.fi», - сообщается в официальной группе города в Facebook.

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