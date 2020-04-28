Финны не будут мыть обнажённую деву на Первомай. Власти Хельсинки призвали горожан отказаться от уличного веселья
Накануне финского праздника Ваппу, который в некотором роде является аналогом российского Первомая, власти города Хельсинки построили ограждение вокруг главного символа праздника - статуи обнажённой девы Хавис Аманды.
Обычно вокруг неё 30 апреля собираются все, кто окончил гимназию, а студенты с помощью подъёмного крана и люльки с пеной моют скульптуру в фонтане, после чего торжественно надевают на неё фуражку. Жители Хельсинки массово идут на пикник, и гуляния продолжаются до 1 мая, и уже в этот день по городу проходят демонстрации.
«В этом году у Аманды тоже Ваппу по "удалёнке". Так что мы не встречаемся здесь, но дистанционный Ваппу будет показан в онлайн-трансляции. Виртуальную помывку, концерт JVG и другое смотрите 30.04 - 1.05 на сайте www.helsinkikanava.fi», - сообщается в официальной группе города в Facebook.