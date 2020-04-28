Московских школьников освобождают от занятий до 12 мая. Даже дистанционных
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая включительно. Об этом сообщается в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном 28 апреля.
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», - указано в документе.
Отметим, в Петербурге такое решение пока не принято. По данным «Фонтанки», власти должны завтра решить, как будут учиться школьники на майских праздниках и между ними.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин продлил «нерабочие дни» до 11 мая включительно. Причем президент разрешил россиянам отправиться на дачу, но призвал «не допустить срыва».