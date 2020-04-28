FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
74.57р80.77р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 21:12
6
Печать

Московских школьников освобождают от занятий до 12 мая. Даже дистанционных

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая включительно. Об этом сообщается в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном 28 апреля.

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», - указано в документе.

Отметим, в Петербурге такое решение пока не принято. По данным «Фонтанки», власти должны завтра решить, как будут учиться школьники на майских праздниках и между ними.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин продлил «нерабочие дни» до 11 мая включительно. Причем президент разрешил россиянам отправиться на дачу, но призвал «не допустить срыва».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Школа, в масштабах государства - это предприятие непрерывного цикла. Как боевая подготовка в армии и на флоте.
Modest_5e4ce41f7533b
Вернулось явление моей молодости. Изгнанные из развлекательных заведений и ночных клубов, школяры начали тусоваться в парадных, гонимые с улиц холодом.
Swebaka
И опять, президент объявил нерабочими 6,7 и 8. Это по 5-дневке. В школе - 6-дневка, а где-то (спортшколы) аж 7-дневка. Примут у нас наконец-то решение сразу или как обычно, в последний момент
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний