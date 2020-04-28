Московских школьников освобождают от занятий до 12 мая. Даже дистанционных

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая включительно. Об этом сообщается в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном 28 апреля.



«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», - указано в документе.



Отметим, в Петербурге такое решение пока не принято. По данным «Фонтанки», власти должны завтра решить, как будут учиться школьники на майских праздниках и между ними.

