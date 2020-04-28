Роскосмос потратит почти 1,4 млрд рублей на создание Центра дистанционного зондирования Земли
Госкорпорация "Роскосмос" планирует разработку составной части опытно-конструкторской работы по созданию национального Центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Стоимость контракта - более 1,379 млрд рублей, следует из документации, опубликованной 28 апреля на сайта госзакупок.
Согласно техзаданию, Центр, состоящий из 9 комплексов приема информации, должен обеспечить прием и обработку космической информации со спутников дистанционного зондирования: «Канопус», «Метеор», «Ресурс», «Обзор» и «других перспективных аппаратов», среди которых есть и коммерческие, сообщает ТАСС. Он будет отвечать за автоматизированное управление системой ДЗЗ и оценивать качество данных, которые посылают спутники.
Контракт будет реализовываться в рамках Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы. Закончить планируется 15 октября 2025 года. Подрядчика выберут не позднее 1 июня.