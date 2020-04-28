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28.04.2020 19:39
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Семь переболевших коронавирусом врачей вернулись на работу в Петербурге. Они говорят об иммунитете

Врачи больницы Святого Георгия, которые переболели коронавирусом, выходят на работу. Вернулись семь человек. Один из них — это реаниматолог Тамерлан Истомин, который заболел 14 апреля и лечился в своей больнице.

«Существует информация, что у пациентов, которые перенесли данный штамм коронавирусной инфекции, имеется стойкий иммунитет именно к этому штамму. Что будет в следующем сезоне, неизвестно. Но тем не менее все обязаны защищаться. Мы ходим в средствах индивидуальной защиты», — рассказал Истомин в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 апреля.

А в администрации больницы сообщили, что постепенно на работу будут возвращаться все заболевшие. Никто из сотрудников не отказался от возобновления работы, не отправился на долечивание или в обсерватор «Заря».

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Комментарии (2)

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