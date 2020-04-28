Правительство Ленобласти велело перед майскими праздниками помыть магазины на пути петербургских дачников
Магазины вблизи основных дорог в Ленобласти должны быть продезинфицированы накануне 1 мая. В списке 54 населенных пункта.
О распоряжении областного правительства 28 апреля сообщает 47News. Генеральную уборку нужно проводить с 16 до 22 часов 30 апреля в продовольственных и табачных магазинах. В списке 54 города и поселка, например Мурино, Рощино, Гатчина, Волхов, Кировск, Луга, Приозерск, Лосево и другие.
Ранее сообщалось о дополнительных электричках между регионами на период майских праздников, которые вместе с рабочими днями Владимир Путин включил в действующий антикоронавирусный режим. Отдыхать в самоизоляции большая часть населения страны должна до 11 мая включительно.
Глава Минздрава 28 апреля призвал россиян никуда не ездить и не встречаться с родней, на том же совещании Путин на дачи ехать разрешил, но велел «не допустить срыва».