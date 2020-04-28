Одиннадцать козлят появились на свет в петербургском зоопарке в марте. Зверинец 28 апреля показал один из их первых выходов «в свет».



Видеозапись опубликована в Instagram Ленинградского зоопарка 28 апреля. В подписи сказано, что девять козлят в ролике — это карликовые камерунские козы, а двое других — значительно большего размера и с висячими ушами — нубийские.



На улицу месячные козы начали выходить около двух недель назад, там они «играют, пробуют сено и пытаются бороться друг с другом». «Осторожно, на видео очень много звука «мееее…», — предупредили в зверинце.