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28.04.2020 19:05
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«Осторожно, на видео очень много звука «мееее…». Петербургский зоопарк показал юных камерунских и нубийских козлят

Одиннадцать козлят появились на свет в петербургском зоопарке в марте. Зверинец 28 апреля показал один из их первых выходов «в свет».

Видеозапись опубликована в Instagram Ленинградского зоопарка 28 апреля. В подписи сказано, что девять козлят в ролике — это карликовые камерунские козы, а двое других — значительно большего размера и с висячими ушами — нубийские.

На улицу месячные козы начали выходить около двух недель назад, там они «играют, пробуют сено и пытаются бороться друг с другом». «Осторожно, на видео очень много звука «мееее…», — предупредили в зверинце.

Зоопарк, как и все общественные места в городе, закрыт для посетителей. Больше всех по гостям скучает белая медведица.

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Комментарии (2)

dozer_666
Интересно, они друг друга понимают?
krasnonosov
А кого конкретно эти девять козлят?
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