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28.04.2020 18:18
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Андрей Кондаков приглашает на JazzМарафон: подключайтесь к #безантракта 30 апреля и помогайте врачам

Пианист Андрей Кондаков приглашает на благотворительный онлайн JazzМарафон «Фонтанки» в поддержку врачей, который пройдет 30 апреля в эфире проекта #безантракта.

С 15.00 включайтесь в ритм джаза с нашими хедлайнерами: в марафоне участвуют Сергей Жилин, Игорь Бутман, Давид Голощёкин, Владимир Волков, Интарс Бусулис (Латвия), Кэтрин Рассел (США), Дебора Браун (США), квартет Андрея Кондакова и многие другие.

«Живые» выступления в прямом эфире пройдут на сцене партнеров марафона — пространства для мероприятий «Дворец Олимпия».

Этим марафоном музыканты помогают собрать средства для Фонда профилактики рака «Не напрасно», у которого действует антиковидный проект. Фонд, объединяясь с компаниями, закупает для больниц все необходимое — в частности средства индивидуальной защиты для врачей. В ходе марафона мы просим вас найти возможность помочь, пожертвовав средства на странице. При переводе денег на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.

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