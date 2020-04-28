Андрей Кондаков приглашает на JazzМарафон: подключайтесь к #безантракта 30 апреля и помогайте врачам
Пианист Андрей Кондаков приглашает на благотворительный онлайн JazzМарафон «Фонтанки» в поддержку врачей, который пройдет 30 апреля в эфире проекта #безантракта.
С 15.00 включайтесь в ритм джаза с нашими хедлайнерами: в марафоне участвуют Сергей Жилин, Игорь Бутман, Давид Голощёкин, Владимир Волков, Интарс Бусулис (Латвия), Кэтрин Рассел (США), Дебора Браун (США), квартет Андрея Кондакова и многие другие.
«Живые» выступления в прямом эфире пройдут на сцене партнеров марафона — пространства для мероприятий «Дворец Олимпия».
Этим марафоном музыканты помогают собрать средства для Фонда профилактики рака «Не напрасно», у которого действует антиковидный проект. Фонд, объединяясь с компаниями, закупает для больниц все необходимое — в частности средства индивидуальной защиты для врачей. В ходе марафона мы просим вас найти возможность помочь, пожертвовав средства на странице. При переводе денег на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.