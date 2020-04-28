Пианист Андрей Кондаков приглашает на благотворительный онлайн JazzМарафон «Фонтанки» в поддержку врачей, который пройдет 30 апреля в эфире проекта #безантракта.



С 15.00 включайтесь в ритм джаза с нашими хедлайнерами: в марафоне участвуют Сергей Жилин, Игорь Бутман, Давид Голощёкин, Владимир Волков, Интарс Бусулис (Латвия), Кэтрин Рассел (США), Дебора Браун (США), квартет Андрея Кондакова и многие другие.

«Живые» выступления в прямом эфире пройдут на сцене партнеров марафона — пространства для мероприятий «Дворец Олимпия».