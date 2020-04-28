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28.04.2020 16:10
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Индекс самоизоляции всплыл со «дна», проведя там пару часов

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля пробыл на минимальном уровне всего пару часов (до этого было по 3–4 часа), но сегодняшнее «дно» глубже вчерашнего и того, что было на прошлой неделе.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=39.396831%2C56.695351&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

После часа, напомним, индекс провалился на 2,1 балла, к 15:30 всплыл на уровень 2,2 балла. Вчера «дно» пришлось на то же время, примерно с часу до трёх.

На прошлой неделе минимумом были 2,3 балла. В понедельник, 27 апреля, — 2,2 балла. Во вторник, 28-го, — 2,1 балла. Суточный индекс по итогам понедельника составил 2,5 балла — столько же, сколько в четверг, 23-го числа.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (5)

grannie
Ф. со своим бесконечным ян-дно-индексом сильно напоминает сегодня покойного Доренко с его "казалось бы, причём тут Лужков"... Позорище.
AGP
Фъ, а для чего вы с маниакальным упорством изо дня в день публикуете этот индекс? Для чего и для кого? Что даёт знание циферок 2,9 или 2,7 читающему обывателю?
grannie
Больше, ещё больше АДА!! Мы так мало знаем про этот пиписькометр! Пешите есчо.
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