Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля пробыл на минимальном уровне всего пару часов (до этого было по 3–4 часа), но сегодняшнее «дно» глубже вчерашнего и того, что было на прошлой неделе.

После часа, напомним, индекс провалился на 2,1 балла, к 15:30 всплыл на уровень 2,2 балла. Вчера «дно» пришлось на то же время, примерно с часу до трёх.

На прошлой неделе минимумом были 2,3 балла. В понедельник, 27 апреля, — 2,2 балла. Во вторник, 28-го, — 2,1 балла. Суточный индекс по итогам понедельника составил 2,5 балла — столько же, сколько в четверг, 23-го числа.