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28.04.2020 16:06
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Минздрав: Коронавирус может поражать мозг и ЦНС

Новый коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, свидетельством этого может служить потеря обоняния. Об этом говорится в описании SARS-CoV-2 в обновлённых 28 апреля рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки», — написано в документе.

Вирус всасывается в организм человека через верхние дыхательные пути, желудок и кишечник. Основная мишень COVID-19 — альвеолярные клетки, что напрямую связано с развитием пневмонии. Также, по мнению учёных, коронавирус может также атаковать через рецепторы II типа (ACE2), которые имеются на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС.

Фото: Фото: pixabay.com

При этом Минздрав подчёркивает, что патогенез коронавирусной инфекции требует дальнейшего изучения.

В обновленной версии особое внимание уделено упреждающей противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима для профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия, пояснили в Минздраве. Также ведомство описало особенности лечения пациентов, входящих в группу риска, среди которых больные сахарным диабетом, артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью.

Напомним, в России, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 93 558 случаев заражения COVID-19 и 867 летальных исходов.

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Комментарии (6)

Karoteks
Я понял - наше правительство уже переболело.
efela
Тут все и осознали, где в нашей стране основные очаги заражения.
Vahmistroff
"Коронавирус может поражать мозг"
Тут очень редкий случай, когда я согласен с Минздравом. Я бы сказал, что даже мысли о КВ могут и, как мы видим, часто поражают мозг.
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