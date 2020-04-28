Минздрав: Коронавирус может поражать мозг и ЦНС

Новый коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, свидетельством этого может служить потеря обоняния. Об этом говорится в описании SARS-CoV-2 в обновлённых 28 апреля рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки», — написано в документе.