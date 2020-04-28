Минздрав: Коронавирус может поражать мозг и ЦНС

Новый коронавирус может поражать головной мозг и центральную нервную систему, свидетельством этого может служить потеря обоняния. Об этом говорится в описании SARS-CoV-2 в обновлённых 28 апреля рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки», — написано в документе.
Вирус всасывается в организм человека через верхние дыхательные пути, желудок и кишечник. Основная мишень COVID-19 — альвеолярные клетки, что напрямую связано с развитием пневмонии. Также, по мнению учёных, коронавирус может также атаковать через рецепторы II типа (ACE2), которые имеются на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС.
При этом Минздрав подчёркивает, что патогенез коронавирусной инфекции требует дальнейшего изучения.
В обновленной версии особое внимание уделено упреждающей противовоспалительной терапии для предотвращения тяжелого течения заболевания и антикоагулянтной терапии, которая необходима для профилактики развития таких опасных осложнений, как тромбоз и тромбоэмболия, пояснили в Минздраве. Также ведомство описало особенности лечения пациентов, входящих в группу риска, среди которых больные сахарным диабетом, артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью.
Напомним, в России, по данным на 28 апреля, зарегистрировано 93 558 случаев заражения COVID-19 и 867 летальных исходов.
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