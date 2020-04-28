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28.04.2020 15:49
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В РПЦ подтвердили госпитализацию епископа Павлово-Посадского Фомы. Его предшественник умер от коронавируса

Новый настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора епископ Павло-Посадский Фома (Мосолов) госпитализирован, но к аппарату искусственной вентиляции легких его не подключали. Об этом 28 апреля сообщил в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые недоСМИ уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!» — пишет Легойда.

Напомним, епископ Фома занял пост настоятеля Богоявленского Елоховского собора после смерти своего предшественника, протоиерея Александра Агейкина. Агейкин скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 апреля.

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Комментарии (4)

мухомор
а как же чувства верующих?
srg000
Скорейшего выздоровления... Но Легойда, это что-то с чем-то, просто переобувается на ходу. Месяц назад топил вполную, что нельзя закрывать Храмы.
Vahmistroff
"Просим молитв!"
О, это что-то новое!
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