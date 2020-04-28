В РПЦ подтвердили госпитализацию епископа Павлово-Посадского Фомы. Его предшественник умер от коронавируса

Новый настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора епископ Павло-Посадский Фома (Мосолов) госпитализирован, но к аппарату искусственной вентиляции легких его не подключали. Об этом 28 апреля сообщил в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.



«Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые недоСМИ уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!» — пишет Легойда.

