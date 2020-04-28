УЕФА ждет от национальных лиг планов по завершению сезона до 25 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал крайний срок для принятия решения о возобновлении сезона в континентальных лигах. Как сообщает Sky Sports во вторник, 28 апреля, том, национальные чемпионаты должны определиться с планами в условиях пандемии коронавируса до 25 мая.
В руководстве, изданном президентом УЕФА Александером Чеферином и генеральным секретарем Теодором Теодоридисом, говорится, что ассоциации-члены союза должны до 25 мая сообщить о планах по возобновлению своих внутренних соревнований, включая дату возобновления и формат турнира.
27 мая состоится видеоконференция исполнительного комитета УЕФА, где, скорее всего, будет утвержден общий план европейского сезона.
Напомним, что в Европе пока всего две лиги досрочно завершили сезон - это бельгийская и нидерландская. Остальные, в том числе Российская премьер-лига, рассчитывают продолжить сезон. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».