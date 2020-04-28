Соцсети догнали интернет-издания по числу россиян, которые именно там получают новости о стране и мире, но три четверти граждан РФ по-прежнему смотрят телевизор. В марте 2020 года интернет-СМИ и соцсети были источником информации для 39% россиян. 74% не могут оторваться от «голубых экранов». Новые данные медиаландшафта России во вторник, 28 апреля, публикует «Левада-центр».



Уровень доверия к трём основным источникам новостей за минувший год практически не изменился. ТВ доверяет каждый второй (50%), интернет-изданиям каждый пятый (22%), и чуть меньше россиян (20%) доверяют новостям из соцсетей.