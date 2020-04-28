«Левада-центр»: Аудитория Telegram выросла в 12 раз, но телевизору всё ещё доверяет каждый второй россиянин
Соцсети догнали интернет-издания по числу россиян, которые именно там получают новости о стране и мире, но три четверти граждан РФ по-прежнему смотрят телевизор. В марте 2020 года интернет-СМИ и соцсети были источником информации для 39% россиян. 74% не могут оторваться от «голубых экранов». Новые данные медиаландшафта России во вторник, 28 апреля, публикует «Левада-центр».
Уровень доверия к трём основным источникам новостей за минувший год практически не изменился. ТВ доверяет каждый второй (50%), интернет-изданиям каждый пятый (22%), и чуть меньше россиян (20%) доверяют новостям из соцсетей.
Социологи фиксируют коррекцию доверия к медиаинструментам государства, которое резко упало после пенсионной реформы 2018 года.
«С 2019 года исследования указывают на рост доверия в отношении отдельных новостных тем. Так, доверие к тому, как телевидение говорит на экономические темы, вернулось на «дореформенный» уровень марта 2018 года. Доверие к освещению внешнеполитических тем также повысилось», — пишут авторы исследования.
На этом фоне социологи фиксируют рост числа пользователей мессенджеров с 62% до 69%. Среди молодых респондентов доля пользователей достигает 95%. Наибольший рост за год показал мессенджер WhatsApp — плюс 10%. Но если аудитория этого мессенджера от компании Facebook за 4 года анализа выросла втрое, то число пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram за тот же период увеличилось в 12 раз.
При этом эксперты фиксируют прирост числа «нетрадиционной» для мессенджеров аудитории. За последний год в группе 40–54 лет использование социальных сетей для получения новостей выросло на 10%, а в возрастной группе 25–39 — только на 6%.
70% респондентов утверждают, что легко усваивают новости. Хуже оценивают свою способность воспринимать новостной контент респонденты старшего возраста..
В середине апреля «Левада-центр» сообщал, что коронавирус обнулил интерес молодёжи к «обнулению сроков Путина».
АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.