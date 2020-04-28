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28.04.2020 15:23
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«Левада-центр»: Аудитория Telegram выросла в 12 раз, но телевизору всё ещё доверяет каждый второй россиянин

Соцсети догнали интернет-издания по числу россиян, которые именно там получают новости о стране и мире, но три четверти граждан РФ по-прежнему смотрят телевизор. В марте 2020 года интернет-СМИ и соцсети были источником информации для 39% россиян. 74% не могут оторваться от «голубых экранов». Новые данные медиаландшафта России во вторник, 28 апреля, публикует «Левада-центр».

Уровень доверия к трём основным источникам новостей за минувший год практически не изменился. ТВ доверяет каждый второй (50%), интернет-изданиям каждый пятый (22%), и чуть меньше россиян (20%) доверяют новостям из соцсетей.

Фото: с сайта levada.ru

Социологи фиксируют коррекцию доверия к медиаинструментам государства, которое резко упало после пенсионной реформы 2018 года.

«С 2019 года исследования указывают на рост доверия в отношении отдельных новостных тем. Так, доверие к тому, как телевидение говорит на экономические темы, вернулось на «дореформенный» уровень марта 2018 года. Доверие к освещению внешнеполитических тем также повысилось», — пишут авторы исследования.

Фото: с сайта levada.ru

На этом фоне социологи фиксируют рост числа пользователей мессенджеров с 62% до 69%. Среди молодых респондентов доля пользователей достигает 95%. Наибольший рост за год показал мессенджер WhatsApp — плюс 10%. Но если аудитория этого мессенджера от компании Facebook за 4 года анализа выросла втрое, то число пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram за тот же период увеличилось в 12 раз.

Фото: с сайта levada.ru

При этом эксперты фиксируют прирост числа «нетрадиционной» для мессенджеров аудитории. За последний год в группе 40–54 лет использование социальных сетей для получения новостей выросло на 10%, а в возрастной группе 25–39 — только на 6%.

70% респондентов утверждают, что легко усваивают новости. Хуже оценивают свою способность воспринимать новостной контент респонденты старшего возраста..

В середине апреля «Левада-центр» сообщал, что коронавирус обнулил интерес молодёжи к «обнулению сроков Путина».

АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.

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Комментарии (3)

zenotr
карманная левада
260999361
А какая связь между Telegram и доверием!?
Очень многие используют Telegram лишь как очередной мессенджер и не более.
А вообще все доверяют тому, чему хотят доверять.
Например, либерастненькие вшиво-интеллишачие истерички "доверяют" любой панике и чуши от инфантильной великовозрастной "школоты" из ЫнтЫрнета.
А ура-патриотично настроенные тоталитарные ватники доверяют только лозунгам "царя" и его свиты.
А остальные стараются опираться на прагматизм и на собственный опыт жизни в Стране дураков.
S_PB
перефразируя заголовок: не у каждого второго россиянина есть Telegram чтобы довериться ему
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