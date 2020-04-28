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28.04.2020 14:26
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Плазму крови коронавирусным больным в Петербурге начнут переливать в ближайшие две недели

Комитет здравоохранения Петербурга начал работу по организации забора и переливания плазмы крови от переболевших COVID-19 еще больным. Завершить обещают в течение двух недель.

Как объяснили в комитете 28 апреля, начать переливания планируется через одну-две недели, точных дат пока нет. Ранее сообщалось, что с 27 апреля начнется организация этой работы, в настоящее время создается база потенциальных доноров. В первую очередь в процессе задействованы городская станция переливания крови и городская больница № 40.

В Москве такой метод лечения используют с середины апреля. Утверждается, что пациентам становится легче. Доноры получают денежные выплаты.

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