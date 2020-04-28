«Такая практика должна быть пересмотрена». Петербургский омбудсмен по правам человека прокомментировал задержание Максима Леонидова
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов рассказал о том, что за месяц он получил более 350 обращений по поводу введенного в городе режима повышенной готовности. Особо он остановился на задержании в Шуваловском парке солиста «Секрета» Максима Леонидова.
«Инциденты с задержанием 25 апреля певца Максима Леонидова, выгуливавшего собаку в Шуваловском парке, 26 апреля — художницы и гражданской активистки Елены Осиповой, развернувшей в Саду Сангали плакат в память об аварии на Чернобыльской АЭС, показывают, что подобные действия сотрудников полиции (доставления задержанных в отдел полиции вместо составления протокола об административном правонарушении на месте) увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией как задержанных, так и личного состава ГУ МВД», — сообщается 28 апреля на сайте петербургского омбудсмена.
Шишлов также отметил, что в последние дни получает обращения от граждан, которых задержали и доставили в полицию за нарушение введенных в городе ограничительных мер. Уполномоченный по правам человека посчитал, что «такая практика должна быть пересмотрена».
Омбудсмен подчеркнул, что коронавирусные ограничения введены для «защиты прав жителей Санкт-Петербурга на жизнь и охрану здоровья». При этом Шишлов призвал стремиться к минимизации «неизбежных неудобств».
С начала апреля омбудсмену поступило уже 352 обращения по поводу режима самоизоляции.