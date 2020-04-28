«Такая практика должна быть пересмотрена». Петербургский омбудсмен по правам человека прокомментировал задержание Максима Леонидова

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов рассказал о том, что за месяц он получил более 350 обращений по поводу введенного в городе режима повышенной готовности. Особо он остановился на задержании в Шуваловском парке солиста «Секрета» Максима Леонидова.



«Инциденты с задержанием 25 апреля певца Максима Леонидова, выгуливавшего собаку в Шуваловском парке, 26 апреля — художницы и гражданской активистки Елены Осиповой, развернувшей в Саду Сангали плакат в память об аварии на Чернобыльской АЭС, показывают, что подобные действия сотрудников полиции (доставления задержанных в отдел полиции вместо составления протокола об административном правонарушении на месте) увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией как задержанных, так и личного состава ГУ МВД», — сообщается 28 апреля на сайте петербургского омбудсмена.

