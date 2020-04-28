Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля поставил новый антирекорд. Около часа дня он упал до 2,1 балла. Последний раз таким низким индекс был 27 марта, до введения режима самоизоляции.
Предыдущий раз индекс пробил дно вчера, опустившись до 2,2 балла. До этого несколько будних дней минимальным значением было 2,3.
При этом Петербург, по данным на 13:10, обгоняет большую часть городов-миллионников. На первом месте, как обычно, Москва.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.