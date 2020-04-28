Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля поставил новый антирекорд. Около часа дня он упал до 2,1 балла. Последний раз таким низким индекс был 27 марта, до введения режима самоизоляции.



Предыдущий раз индекс пробил дно вчера, опустившись до 2,2 балла. До этого несколько будних дней минимальным значением было 2,3.