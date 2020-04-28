FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 13:35
7
Печать

Индекс самоизоляции в Петербурге взял новый минимум

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 28 апреля поставил новый антирекорд. Около часа дня он упал до 2,1 балла. Последний раз таким низким индекс был 27 марта, до введения режима самоизоляции.

Предыдущий раз индекс пробил дно вчера, опустившись до 2,2 балла. До этого несколько будних дней минимальным значением было 2,3.

При этом Петербург, по данным на 13:10, обгоняет большую часть городов-миллионников. На первом месте, как обычно, Москва.

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных разных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

260778831
Дайте людям работать - сразу улицы днем опустеют!
И индекс ваш долбаный будет в норме.
Ната Lee
Вот интересно, как может индекс самоизоляции быть высоким, если положение обязывает людей выходить на работу! В противном случае, денег нам никто не заплатит. Во всяком случае в полном объеме заработной платы.
krasnonosov
А сказочный хотел бросить людей на произвол судьбы без зарплат, без выплат и что бы они как зайчики пару месяцев сидели дома на бобах без денег и еды?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний