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28.04.2020 14:22
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Курение и ожирение как показание к госпитализации с COVID-19: показываем памятку для врачей в Петербурге

Каждый вызов на дом к пациенту с симптомами ОРВИ надо рассматривать как возможный COVID-19, говорится в памятке для врачей, которые отправляются домой к петербуржцам. Она упоминается в опубликованном 28 апреля докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.

В памятке прописаны показания к госпитализации: состояние больного средней тяжести или тяжелое. Лихорадка выше 38,5 градуса, в том числе по данным анамнеза, если пациент принимал жаропонижающие. Частота дыхания 30 в минуту. А также наличие одного или более факторов риска из чек-листа.

В их числе возраст 65 и старше или проживание с такими лицами, кашель, боль в грудной клетке, выраженная интоксикация, химеотерапия или иммуносупресивная терапия, сердечная недостаточность, нарушение ритма. В том числе ожирение и курение, отметку риска по которым оставили на усмотрение врача.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Maria.G
Печально
fw252
"на усмотрение врача" - это например если пациент сел на уши, скандалит и желает в больницу. Тогда можно найти у него курение и госпитализировать.
260693961
С курящих и ожиревших просто и возьмут письменный отказ от госпитализации, и руки умоют.
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