Каждый вызов на дом к пациенту с симптомами ОРВИ надо рассматривать как возможный COVID-19, говорится в памятке для врачей, которые отправляются домой к петербуржцам. Она упоминается в опубликованном 28 апреля докладе главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто.



В памятке прописаны показания к госпитализации: состояние больного средней тяжести или тяжелое. Лихорадка выше 38,5 градуса, в том числе по данным анамнеза, если пациент принимал жаропонижающие. Частота дыхания 30 в минуту. А также наличие одного или более факторов риска из чек-листа.

