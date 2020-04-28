Застигнутый на турнике петербуржец продолжил тренировку с полицией на хвосте. Пятиминутная пробежка стоила тысячу рублей

Колпинский райсуд Петербурга оштрафовал местного жителя, которого поймали за уличной тренировкой. Разгорячённый спортсмен вызвал в соперники полицию и проиграл.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 28 апреля, в прошлую среду наряд ДПС заметил Дельдара Баландина возле гимназии на Тверской улице, 13. Вопреки городским запретам, мужчина находился на спортивной площадке, и полицейские уже видели состав для части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Документов при себе у гуляющего не оказалось, ему махнули в сторону служебного автомобиля и пригласили прокатиться в отдел. Однако спортсмен решил положиться на скорость и рванул наутёк. Продлить тренировку удалось минут на пять — меньше чем через километр его нагнали и задержали, добавив стандартный протокол за сопротивление.