Застигнутый на турнике петербуржец продолжил тренировку с полицией на хвосте. Пятиминутная пробежка стоила тысячу рублей
Колпинский райсуд Петербурга оштрафовал местного жителя, которого поймали за уличной тренировкой. Разгорячённый спортсмен вызвал в соперники полицию и проиграл.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 28 апреля, в прошлую среду наряд ДПС заметил Дельдара Баландина возле гимназии на Тверской улице, 13. Вопреки городским запретам, мужчина находился на спортивной площадке, и полицейские уже видели состав для части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Документов при себе у гуляющего не оказалось, ему махнули в сторону служебного автомобиля и пригласили прокатиться в отдел. Однако спортсмен решил положиться на скорость и рванул наутёк. Продлить тренировку удалось минут на пять — меньше чем через километр его нагнали и задержали, добавив стандартный протокол за сопротивление.
«Баландин вину по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что он побежал от сотрудников полиции, так как испугался», — уточнили в пресс-службе. Суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей.
Удрать от протокола за нарушение городских запретов ему также не удалось. Материал по части 1 статьи 20.6.1 КоАП поступил в суд и ждёт рассмотрения.