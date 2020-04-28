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28.04.2020 10:36
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Застигнутый на турнике петербуржец продолжил тренировку с полицией на хвосте. Пятиминутная пробежка стоила тысячу рублей

Колпинский райсуд Петербурга оштрафовал местного жителя, которого поймали за уличной тренировкой. Разгорячённый спортсмен вызвал в соперники полицию и проиграл.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 28 апреля, в прошлую среду наряд ДПС заметил Дельдара Баландина возле гимназии на Тверской улице, 13. Вопреки городским запретам, мужчина находился на спортивной площадке, и полицейские уже видели состав для части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Документов при себе у гуляющего не оказалось, ему махнули в сторону служебного автомобиля и пригласили прокатиться в отдел. Однако спортсмен решил положиться на скорость и рванул наутёк. Продлить тренировку удалось минут на пять — меньше чем через километр его нагнали и задержали, добавив стандартный протокол за сопротивление.

«Баландин вину по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что он побежал от сотрудников полиции, так как испугался», — уточнили в пресс-службе. Суд оштрафовал его на 1 тысячу рублей.

Удрать от протокола за нарушение городских запретов ему также не удалось. Материал по части 1 статьи 20.6.1 КоАП поступил в суд и ждёт рассмотрения.

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Комментарии (14)

Николай Привалов
Несколько удивляет недальновидность полицейских, занятых такими неблаговидными делами. Ведь, как показывает история, рано или поздно, но отвечать за это придется. Поразительно, что никому из них это не приходит в голову.
Видать, здесь сказывается тот принцип отрицательного отбора, который давно практикуется при приеме на работу в это ведомство.
Djnyana
Одно слово - Гимнаст! ) Нас даже в боксе в детстве Тренеры учили.. - что для боксёра главное? - Ноги!.. - Следи за.. Ногами.. И лишь потом, за.. Дыханием!..)))
***_555
Полицаям - железный крест и 30 сребреников.
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