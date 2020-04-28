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28.04.2020 10:32
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Петербургский метрополитен продлевает коронавирусные ограничения на майские праздники

В майские праздники петербургская подземка будет работать по-прежнему по сокращенному графику. Об этом 28 апреля сообщается на сайте метрополитена.

«Распоряжением Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга круглосуточная работа метрополитена в ночь с 01 на 02.05.2020 года и с 09 на 10.05.2020 года отменяется. Станции закроются для входа и выхода согласно действующему графику», — говорится в сообщении.

Напомним, петербургское метро сейчас работает до 22 часов, многие вестибюли закрыты. Официально ограничения из-за коронавируса пока в Петербурге введены до 30 апреля, как и по всей стране. В Москве и Подмосковье накануне уже заявили, что собираются их продлить как минимум до конца майских праздников. В СМИ появлялась информация, что о продлении ограничений на федеральном уровне Владимир Путин может заявить уже сегодня.

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