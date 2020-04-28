Восемь старинных фонарей на Марсовом поле демонтируют для их дальнейшей реставрации. О начале работ 28 апреля сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.



Фонари находятся в неудовлетворительном, а частично и в аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не могли, так как они не числились на балансе ни одной организации, пояснили в КГИОП. В июне 2017 года торшеры были переданы в ведение СПб ГБУ «Ленсвет».



Начался демонтаж с восьми наиболее пострадавших от времени осветительных конструкций. На двух фонарях отсутствуют светильные камеры, на некоторых утеряны части декора, ещё от пары остались только люки в цокольной части опоры. Одним словом, отправляющиеся на реставрацию свидетели времени находятся в плачевном состоянии.