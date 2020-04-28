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28.04.2020 11:22
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С Марсова поля увозят 8 фонарей начала двадцатого века

Восемь старинных фонарей на Марсовом поле демонтируют для их дальнейшей реставрации. О начале работ 28 апреля сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фонари находятся в неудовлетворительном, а частично и в аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не могли, так как они не числились на балансе ни одной организации, пояснили в КГИОП. В июне 2017 года торшеры были переданы в ведение СПб ГБУ «Ленсвет».

Начался демонтаж с восьми наиболее пострадавших от времени осветительных конструкций. На двух фонарях отсутствуют светильные камеры, на некоторых утеряны части декора, ещё от пары остались только люки в цокольной части опоры. Одним словом, отправляющиеся на реставрацию свидетели времени находятся в плачевном состоянии.

Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru
Фото: фото с сайта kgiop.ru

Восстанавливать фонари будут около полутора лет, затем их вернут на прежнее место вокруг мемориала. Кабельные линии будут заменены на новые. Кроме того, как отмечают в КГИОП, согласован проект реконструкции наружного освещения на территории всего Марсова поля, предполагающий сохранение советского стиля со 104 опорами с белыми плафонами.

Шестнадцать фонарей-торшеров, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Мемориал «Борцам революции», были спроектированы для Благовещенского (с 1855 года Николаевского, с 1918 года — Лейтенанта Шмидта) моста в 1849 году. Фонари-торшеры представляют собой восьмигранные застекленные плафоны, завершающие столбы в виде колонн коринфского ордера на полой чугунной восьмигранной тумбе. На Марсово поле их перенесли и установили в 1934 году. В последний раз их реставрировали более полувека назад, в 1966 году.

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