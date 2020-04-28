Пловца, технично нырнувшего в Неву, хватились через месяц. Он оставил на память пачку сигарет и недопитый чай

Полицию Центрального района Петербурга попросили отыскать гостя из Белоруссии, который перестал выходить на связь. В марте его банковская карта осталась лежать на мосту, пока владелец совершал заплыв по Неве.

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, заявление о пропаже накануне написал знакомый 40-летнего гражданина Белоруссии. По словам заявителя, в Петербурге иностранец обосновался у подруги на Большом Сампсониевском проспекте, но некоторое время назад как будто бесследно исчез.

Сотрудники правоохранительных органов подсказали точную дату, после которой пропавший перестал отвечать на звонки. Утром 24 марта камера наблюдения на мосту Александра Невского запечатлела, как мужчина неспешно избавляется от верхней одежды и «щучкой» ныряет вниз. Вместе с курткой тогда нашли банковскую карту на имя гражданина Белоруссии, пустую пачку из-под сигарет и три бутылки чая «Липтон».