FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
СРОЧНО

В России антирекорд по заболевшим за день

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 09:55
3
Печать

Пловца, технично нырнувшего в Неву, хватились через месяц. Он оставил на память пачку сигарет и недопитый чай

Полицию Центрального района Петербурга попросили отыскать гостя из Белоруссии, который перестал выходить на связь. В марте его банковская карта осталась лежать на мосту, пока владелец совершал заплыв по Неве.

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, заявление о пропаже накануне написал знакомый 40-летнего гражданина Белоруссии. По словам заявителя, в Петербурге иностранец обосновался у подруги на Большом Сампсониевском проспекте, но некоторое время назад как будто бесследно исчез.

Сотрудники правоохранительных органов подсказали точную дату, после которой пропавший перестал отвечать на звонки. Утром 24 марта камера наблюдения на мосту Александра Невского запечатлела, как мужчина неспешно избавляется от верхней одежды и «щучкой» ныряет вниз. Вместе с курткой тогда нашли банковскую карту на имя гражданина Белоруссии, пустую пачку из-под сигарет и три бутылки чая «Липтон».

Сам пловец некоторое время держался на поверхности, вскоре к его поискам привлекли спасателей с эхолотами. О том, что тело удалось отыскать, не сообщалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

VotONOkak
Сдаётся мне... что он там до сих пор.. рыб кормит, на дне..
sektor7
В самую путину корюшки нырнул.
Молодец
Звездочёт
Поступают сигналы - не чай он там пьёт! (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний