Igorius 28 Апр 2020 в 11:37 28 Апр 2020 в 11:37

Всё это, к сожалению, просто иллюстрирует полнейшее недоверие наших сограждан к нашей власти. А недоверие это базируется как на многолетнем опыте, так и на сегодняшних наблюдениях: что нам с вами предлагают, кроме угроз и страшных сказок?... Из реального лично я видел только фотки продуктовых наборов для детей (копеечная коробка с пачкой гречки, сахара и какой-то еще дребеденью, рублей на 200 в оптовых ценах наверное...). Читать истеричек и троллей с однообразными "подумайте о стариках, посмотрите на переполненные реанимации, они все умрут, если вы выйдете во двор!" тоже уже как-то надоело. Что ещё? Да ничего. Вот и результат: каждый сам за себя, как обычно.