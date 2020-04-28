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В России антирекорд по заболевшим за день

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28.04.2020 09:38
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Антирекорд не ухудшил позиции Петербурга в рейтинге самоизоляции: Россия катится вниз ещё быстрее

Несмотря на то, что индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге накануне днём поставил антирекорд, суточный показатель не пробил дно. Сегодня, 28 апреля, индекс снижается чуть быстрее, чем накануне:

8:00 — 3,7 балла;

8:20 — 3,5 балла;

8:50 — 3,1 балла (вчера 3,2);

9:15 — 2,8 (вчера в 9:10 — 3 балла).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=42.190598%2C57.664061&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,5 балла (в прошлый понедельник — 2,7). 2,5 балла уже было в четверг, 23 апреля. При этом наш город второй по приросту индекса относительно мартовского уровня среди российских городов-миллионников (+2,0). Первая Москва (+2,6), последний Новосибирск (+1,0).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

По суточному индексу за вчерашний день Петербург занял третье место в рейтинге, на первом Москва (3 балла), замыкает список, как обычно, Новосибирск (1,7 балла).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (22)

OldObyvatel
Вся эта статистика - сплошное надувательство.
Пенсы сидят по домам, изредка делая набеги в ближайшую "Пятерочку".
Те, кто побогаче, давно самоизолировались по дачам.
В садоводстве под Выборгом, где и я иногда самоизолируюсь, полным полно людей из Москвы и СПб.
Говорят, шашлыки уже обрыдли.
А Яндекс несет явную пургу, что твой Песков, из одной конторы выползки, тем более, проверить ни того, ни другого, нет возможности.
Монополия-с и на власть, и на информацию.
Igorius
Всё это, к сожалению, просто иллюстрирует полнейшее недоверие наших сограждан к нашей власти. А недоверие это базируется как на многолетнем опыте, так и на сегодняшних наблюдениях: что нам с вами предлагают, кроме угроз и страшных сказок?... Из реального лично я видел только фотки продуктовых наборов для детей (копеечная коробка с пачкой гречки, сахара и какой-то еще дребеденью, рублей на 200 в оптовых ценах наверное...). Читать истеричек и троллей с однообразными "подумайте о стариках, посмотрите на переполненные реанимации, они все умрут, если вы выйдете во двор!" тоже уже как-то надоело. Что ещё? Да ничего. Вот и результат: каждый сам за себя, как обычно.
sha_5e4d8c662c249
Зовите на помощь ВЦИОМ.
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