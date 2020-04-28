Антирекорд не ухудшил позиции Петербурга в рейтинге самоизоляции: Россия катится вниз ещё быстрее
Несмотря на то, что индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге накануне днём поставил антирекорд, суточный показатель не пробил дно. Сегодня, 28 апреля, индекс снижается чуть быстрее, чем накануне:
8:00 — 3,7 балла;
8:20 — 3,5 балла;
8:50 — 3,1 балла (вчера 3,2);
9:15 — 2,8 (вчера в 9:10 — 3 балла).
Вчера по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,5 балла (в прошлый понедельник — 2,7). 2,5 балла уже было в четверг, 23 апреля. При этом наш город второй по приросту индекса относительно мартовского уровня среди российских городов-миллионников (+2,0). Первая Москва (+2,6), последний Новосибирск (+1,0).
По суточному индексу за вчерашний день Петербург занял третье место в рейтинге, на первом Москва (3 балла), замыкает список, как обычно, Новосибирск (1,7 балла).
Индекс самоизоляции рассчитывается на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.