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28.04.2020 08:53
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Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины

Продажи дезинфицирующих средств в России значительно сократились. Во-первых, из-за того, что санитайзеры и антисептики подскочили в цене, во-вторых, потому что многие остаются дома и могут не волноваться о чистоте своих рук.

Как сообщает 28 апреля RT со ссылкой на данные компании «Такском» в период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков провалились на 62%, санитайзеров для рук - на 58%.

В апреле средняя цена антисептика составила 493 рубля (больше аналогичного периода в 2019 году на 23% ), санитайзера — 274 рубля (в полтора раза больше аналогичного период в 2019 году).

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Комментарии (3)

Звездочёт
Непонятная субстанция по цене вискаря. Я предпочту второе и помою руки с мылом.
Pensioneer
Антимонопольщики ответят? Всё в рамках закона, поднятые цены это оправданная мера?
sha_5e4d8c662c249
Первая причина - это ты
А вторая - все твои мечты (с)
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