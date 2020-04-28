Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины

Продажи дезинфицирующих средств в России значительно сократились. Во-первых, из-за того, что санитайзеры и антисептики подскочили в цене, во-вторых, потому что многие остаются дома и могут не волноваться о чистоте своих рук.



Как сообщает 28 апреля RT со ссылкой на данные компании «Такском» в период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков провалились на 62%, санитайзеров для рук - на 58%.



В апреле средняя цена антисептика составила 493 рубля (больше аналогичного периода в 2019 году на 23% ), санитайзера — 274 рубля (в полтора раза больше аналогичного период в 2019 году).

