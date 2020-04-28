Роскачество рассказало, что можно найти в чипсах помимо картошки. Спойлер: там есть мышьяк

Роскачество проверило чипсы с полок супермаркетов. В отдельных пачках нашлись не только ломтики жареной картошки, но и мышьяк с пестицидами.



«Исследование выявило потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах: речь идёт о кадмии и мышьяке», - говорится в сообщении, опубликованном 28 апреля.



Продукцию 16 торговых испытывали по 54 показателям. В лабораториях «распробовали» чипсы со вкусом сыра, а также их зерновые и овощные аналоги. Кадмий выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида – канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке, - показала его избыточное количество в одном продукте.

