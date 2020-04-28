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28.04.2020 08:40
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Роскачество рассказало, что можно найти в чипсах помимо картошки. Спойлер: там есть мышьяк

Роскачество проверило чипсы с полок супермаркетов. В отдельных пачках нашлись не только ломтики жареной картошки, но и мышьяк с пестицидами.

«Исследование выявило потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах: речь идёт о кадмии и мышьяке», - говорится в сообщении, опубликованном 28 апреля.

Продукцию 16 торговых испытывали по 54 показателям. В лабораториях «распробовали» чипсы со вкусом сыра, а также их зерновые и овощные аналоги. Кадмий выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида – канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке, - показала его избыточное количество в одном продукте.

В чипсах искали 420 видов пестицидов. По итогам проверки остаточные следы хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда – в двух, пропамокарба – в двух, пиримифос-метила – также в двух.

«Пестициды могли попасть в чипсы только через основное сырье – корнеплоды и злаки», - заключили в Роскачестве.

Но есть и хорошие новости, ни в одном пакете не нашлись бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, дрожжи и плесень. Однако в одном из образцов всё же нашлись микроорганизмы.

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Комментарии (3)

Samal_5e4d4df31fec5
даже боюсь представить что можно найти в нашей картошке,моркошке и капусте растущей вдоль автомобильных трасс, вблизи аэропортов, возле железных дорог. С другой стороны известно что регулярные малые дозы яда вырабатывают в организме иммунитет к этому яду. Мышьяк.. хы!
Hans-Christian
А что не рассказали в каких торговых марках выявили? Они для себя тестируют или для населения?
Brandora
Да, действительно. Без спойлера как-то совсем с тоски подохнешь.

со спойлером, впрочем, тоже не от мышьяка
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