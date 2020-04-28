Роскачество рассказало, что можно найти в чипсах помимо картошки. Спойлер: там есть мышьяк
Роскачество проверило чипсы с полок супермаркетов. В отдельных пачках нашлись не только ломтики жареной картошки, но и мышьяк с пестицидами.
«Исследование выявило потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах: речь идёт о кадмии и мышьяке», - говорится в сообщении, опубликованном 28 апреля.
Продукцию 16 торговых испытывали по 54 показателям. В лабораториях «распробовали» чипсы со вкусом сыра, а также их зерновые и овощные аналоги. Кадмий выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида – канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке, - показала его избыточное количество в одном продукте.
В чипсах искали 420 видов пестицидов. По итогам проверки остаточные следы хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда – в двух, пропамокарба – в двух, пиримифос-метила – также в двух.
«Пестициды могли попасть в чипсы только через основное сырье – корнеплоды и злаки», - заключили в Роскачестве.
Но есть и хорошие новости, ни в одном пакете не нашлись бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, дрожжи и плесень. Однако в одном из образцов всё же нашлись микроорганизмы.