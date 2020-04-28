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28.04.2020 07:40
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Россиян могут обязать регистрировать свои смартфоны. Процедура будет платной

Обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) может начаться уже с 1 июля 2020 года. Об этом 28 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новую версию законопроекта группы членов Совфеда.

Мера якобы поможет предотвращать кражи. Кроме того, регистрация позволит ограничить непрямые поставки гаджетов в интересах официальных дистрибьюторов.

За процедуру нужно будет заплатить, но лишь при покупке новых устройств. Исключения также составят телефоны, купленные для государственных и муниципальных нужд. В первой версии документа оговаривалась сумма в сто рублей. Вносить в реестр IMEI будут обязаны и те, кто самостоятельно привозит смартфоны из-за границы.

Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии его регистрации. С 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства. «Коммерсант» сообщает, что проект находится на этапе финального согласования в администрации президента, после чего может быть внесён в Госдуму.

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Комментарии (8)

alex7151336
Не думаю, что налог на мобильные телефоны, ибо с них и так платится НДС и т.д. Регистрация - очередная попытка всех загнать под колпак и одновременно пополнить бюджет и карманы лицам, которые будут вести реестр (отвечать за программное сопровождение), да и облегчить жизнь Спецслужбам, поскольку теперь будет проще вычислять владельца. Обратите внимание на исключения из списка (если верить материалам "Фонтанки", и все встает на свои места
NasushnyBread
Переход к обществу контроля. Бенефициары будут управлять стадом разрешая или ограничивая доступ к разным элементам цифрового кода ;-(
sektor7
Ну,наконец-то
Хоть здравая идея.
Можно подумать их воровать меньше будут. По имей с момента появления телефонов В 90-все вычисляли воришек или скупщиков.
Привязать некоего Иванова к конкретному телефону планируется и видеть, где этот Иванов сейчас шарится по городу))
А теперь займёмся физподготовкой(с)
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