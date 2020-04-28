Россиян могут обязать регистрировать свои смартфоны. Процедура будет платной

Обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) может начаться уже с 1 июля 2020 года. Об этом 28 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новую версию законопроекта группы членов Совфеда.



Мера якобы поможет предотвращать кражи. Кроме того, регистрация позволит ограничить непрямые поставки гаджетов в интересах официальных дистрибьюторов.



За процедуру нужно будет заплатить, но лишь при покупке новых устройств. Исключения также составят телефоны, купленные для государственных и муниципальных нужд. В первой версии документа оговаривалась сумма в сто рублей. Вносить в реестр IMEI будут обязаны и те, кто самостоятельно привозит смартфоны из-за границы.

