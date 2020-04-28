Гидрометцентр прокомментировал мнение о влиянии жары на распространение коронавируса

Доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, пока нет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя наступление аномальной жары на юге Западной Сибири и Красноярского края и распространённое мнение о том, что 90-градусная температура убивает коронавирус.

«Сейчас очень много публикуется различных исследований. <…> Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — отметил Вильфанд в интервью «Российской газете», опубликованном 28 апреля.