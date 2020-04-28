Гидрометцентр прокомментировал мнение о влиянии жары на распространение коронавируса
Доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, пока нет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя наступление аномальной жары на юге Западной Сибири и Красноярского края и распространённое мнение о том, что 90-градусная температура убивает коронавирус.
«Сейчас очень много публикуется различных исследований. <…> Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — отметил Вильфанд в интервью «Российской газете», опубликованном 28 апреля.
Многие известные нам вирусы, например грипп, активны в межсезонье — осенью и весной, когда влажно, а температуры неустойчивые. Но COVID-19 может вести себя по-другому. «Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется», — напоминает Вильфанд.
Накануне он сообщил, что с вероятностью 99% 2020 год войдёт в пятерку самых жарких лет. Хотя в Петербурге сейчас на несколько градусов холоднее нормы, в Алтайском крае, в Кемеровской области и на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве температуры июльские — 20, а местами до 25–30 градусов.