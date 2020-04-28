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28.04.2020 00:40
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Спеть со Стингом и поболтать с Хилари Клинтон: Sotheby's проводит аукционы в поддержку борьбы с коронавирусом

Онлайн-встречи со знаменитостями выставит на торги аукционный дом Sotheby's. Деньги будут направлены в поддержку Международного комитета спасения для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на сайте Sotheby's, аукционы пройдут с 1 по 8 мая. Среди лотов, которые разыграют — запись песни со Стингом, беседа с бывшим госсекретарем США Хилари Клинтон, участниками музыкальной группы The Strokes, британским актером Сашей Бароном Коэном.

Обладатели лота смогут сами принять участие во встрече со знаменитостями или поделиться возможностью с теми, кому нужна поддержка в тяжелое время.

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