Спеть со Стингом и поболтать с Хилари Клинтон: Sotheby's проводит аукционы в поддержку борьбы с коронавирусом

Онлайн-встречи со знаменитостями выставит на торги аукционный дом Sotheby's. Деньги будут направлены в поддержку Международного комитета спасения для борьбы с коронавирусом.



Как сообщается на сайте Sotheby's, аукционы пройдут с 1 по 8 мая. Среди лотов, которые разыграют — запись песни со Стингом, беседа с бывшим госсекретарем США Хилари Клинтон, участниками музыкальной группы The Strokes, британским актером Сашей Бароном Коэном.



Обладатели лота смогут сами принять участие во встрече со знаменитостями или поделиться возможностью с теми, кому нужна поддержка в тяжелое время.

