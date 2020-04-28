FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 00:11
Печать

«Сложная эпидобстановка» закрыла монастырь, который на Пасху посещал Лукашенко

Белорусский мужской монастырь, где находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, закрыт для посещения из-за «сложной эпидемиологической обстановки». Об этом 27 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерея Игоря Васько.

«Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Соответственно, закрыт и храм, расположенный на территории монастыря»,— пояснил он.

При этом подчеркнул, что заражение коронавирусом пока официально не подтверждено ни у одного из 30 человек, проживающих в монастыре. Отметим, на Пасху, 19 апреля, храм посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он неоднократно осуждал излишние, по его мнению, ограничения, которые другие страны вводят из-за коронавируса. Белоруссия остается единственной страной в Европе, где продолжается чемпионат по футболу. Также Лукашенко не стал, в отличие от российских властей, закрывать на Пасху храмы — и в один даже явился лично.

По последним данным в СМИ, в Белоруссии зафиксировано 11 тыс. случаев заражения Covid-19, умерли 75 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний