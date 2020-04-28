«Сложная эпидобстановка» закрыла монастырь, который на Пасху посещал Лукашенко

Белорусский мужской монастырь, где находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, закрыт для посещения из-за «сложной эпидемиологической обстановки». Об этом 27 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерея Игоря Васько.



«Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Соответственно, закрыт и храм, расположенный на территории монастыря»,— пояснил он.



При этом подчеркнул, что заражение коронавирусом пока официально не подтверждено ни у одного из 30 человек, проживающих в монастыре. Отметим, на Пасху, 19 апреля, храм посещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он неоднократно осуждал излишние, по его мнению, ограничения, которые другие страны вводят из-за коронавируса. Белоруссия остается единственной страной в Европе, где продолжается чемпионат по футболу. Также Лукашенко не стал, в отличие от российских властей, закрывать на Пасху храмы — и в один даже явился лично.

