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27.04.2020 22:18
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«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие». «Крылья Советов» оштрафуют вратаря за критику российских властей

Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафует вратаря Евгения Фролова за критику действий властей в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба 27 апреля.

Фролов дал интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги», в котором заявил, что происходящее сейчас можно назвать «крепостным правом».«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал „надо“, но его никто не слушает», — отметил он.

В «Крыльях Советов» уточнили, что интервью не было согласовано с клубом, и футболист нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. «В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России», — говорится в сообщении.

Фролова ждёт дисциплинарное взыскание.

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Комментарии (19)

Андрес Можайский
Сегодня такая правда не нужна.......
efela
А что не правда из сказанного?
Пункты контракта, противоречащие законодательству страны, не являются законными.
kuk-vasyusha
Правду сказал
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