«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие». «Крылья Советов» оштрафуют вратаря за критику российских властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафует вратаря Евгения Фролова за критику действий властей в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба 27 апреля.
Фролов дал интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги», в котором заявил, что происходящее сейчас можно назвать «крепостным правом».«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал „надо“, но его никто не слушает», — отметил он.
В «Крыльях Советов» уточнили, что интервью не было согласовано с клубом, и футболист нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. «В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России», — говорится в сообщении.
Фролова ждёт дисциплинарное взыскание.