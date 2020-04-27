«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие». «Крылья Советов» оштрафуют вратаря за критику российских властей

Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафует вратаря Евгения Фролова за критику действий властей в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба 27 апреля.



Фролов дал интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги», в котором заявил, что происходящее сейчас можно назвать «крепостным правом».«То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Я общаюсь с людьми, с бизнесменами. Никогда банк не даст тебе отсрочку по кредиту. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал „надо“, но его никто не слушает», — отметил он.

