СК показал кадры с места взрыва в Волгограде, где пострадал пенсионер. Дело расследуют как покушение на убийство
Взрыв автомобиля в Волгограде, во время которого пострадал 69-летний мжчина, расследуется по двум статьям - покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
«По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства», - заявили в волгоградском Главке. Пенсионер с многочисленными травмами госпитализирован, сейчас за его жизнь борются реаниматологи.
Взрыв неустановленного припаса произошёл вечером 27 апреля на улице Хорошева. Местные СМИ уточняли, что взорвалась ручная граната. На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все причастные к преступлению.