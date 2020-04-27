Взрыв автомобиля в Волгограде, во время которого пострадал 69-летний мжчина, расследуется по двум статьям - покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства», - заявили в волгоградском Главке. Пенсионер с многочисленными травмами госпитализирован, сейчас за его жизнь борются реаниматологи.