Захарова рассказала о возвращении двух тысяч россиян из Индии и поблагодарила Нью-Дели за медикаменты
Российский МИД в лице представителя ведомства Марии Захаровой 27 апреля отчитался о возвращении на родину российских туристов, застрявших в Индии.
По данным министерства, в общей сложности из страны удалось вывезти две тысячи российских граждан.
«Рассматриваем поддержку Нью-Дели как зримое подтверждение дружественных связей и особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», - сказала Мария Захарова. Представитель МИД отметила, что сложности с вывозом были связаны с жёсткими мерами в Индии и запретом на перемещение между штатами.
Также российский МИД поблагодарил Индию за поставку в РФ большой партии медикаментов для борьбы с COVID-19, включая гидроксихлорохин и парацетамол.