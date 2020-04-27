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27.04.2020 20:28
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Захарова рассказала о возвращении двух тысяч россиян из Индии и поблагодарила Нью-Дели за медикаменты

Российский МИД в лице представителя ведомства Марии Захаровой 27 апреля отчитался о возвращении на родину российских туристов, застрявших в Индии.

По данным министерства, в общей сложности из страны удалось вывезти две тысячи российских граждан.

«Рассматриваем поддержку Нью-Дели как зримое подтверждение дружественных связей и особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами», - сказала Мария Захарова. Представитель МИД отметила, что сложности с вывозом были связаны с жёсткими мерами в Индии и запретом на перемещение между штатами.

Также российский МИД поблагодарил Индию за поставку в РФ большой партии медикаментов для борьбы с COVID-19, включая гидроксихлорохин и парацетамол.

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Комментарии (5)

260859261
Зачем они здесь??? Пусть дальше там сидят, а здесь и своей заразы полно!
jox66794
"Захарова рассказала о возвращении двух тысяч россиян из Индии" - нужно больше вируса! Больше! :)
Звездочёт
Не те ли это хитрованы, сдававшие жильё в столицах и гужевавшиеся на вырученное бабло на Гоа? Вот их съёмщики-то обрадовались.
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